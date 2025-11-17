CNN: США не хватает военных ресурсов для отстранения Мадуро от власти

Телеканал также полагает, что если из-за действий Соединенных Штатов президент Венесуэлы покинет страну, либо будет убит, то не исключен военный захват власти, либо даже начало гражданской войны

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время не располагают достаточным количеством военных ресурсов в Карибском регионе, чтобы начать крупномасштабную операцию по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. Такое мнение высказал телеканал CNN.

"В настоящее время у США нет военных ресурсов для начала крупномасштабной операции по отстранению Мадуро от власти <...>, но если [президент Дональд] Трамп отдаст приказ нанести удары по Венесуэле с целью смещения Мадуро, то он может столкнуться с серьезными проблемами [в латиноамериканской стране] из-за раздробленных элементов оппозиции и готовых к мятежу военных, а также с политической реакцией внутри [США], так как обещал избежать дорогостоящего вмешательства [в конфликт] за рубежом", - считает телеканал. CNN также полагает, что если из-за действий США Мадуро покинет страну, либо будет убит, то не исключен военный захват власти, либо даже начало гражданской войны.

По данным телеканала, администрация Трампа до сих пор не приняла решение о начале военной операции против Венесуэлы, даже несмотря на то, что США перебросили в регион многотысячную военную группировку.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

По данным газеты The New York Times, Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. 11 ноября Трампу были представлены обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям, после изучения которых американский лидер заявил журналистам, что сформировал мнение о действиях, которые Вашингтону следует предпринять в отношении Венесуэлы.

В пресс-службе Пентагона в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать информацию о планах потенциальных операций против Венесуэлы. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями.