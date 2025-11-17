Журналист Райт: в Лондоне остались политики, выступающие за диалог с Россией

Как отметил британский журналист, есть шанс на перемены в отношениях двух стран

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Политики, выступающие за диалог с Россией и признающие, что Запад развязал конфликт на Украине, еще остались в Великобритании. Как отметил в интервью ТАСС британский журналист-международник Фрэнк Райт, власти клеймят их экстремистами, пытаясь замалчивать реальное положение дел на украинском фронте.

"Да, они есть, - сказал Райт о британских политиках, выступающих за диалог между Москвой и Лондоном. - Есть шанс на перемены в отношениях [России и Великобритании] в связи с более глобальными изменениями стратегии США. Пару лет назад Найджел Фараж, который, по некоторым оценкам, может стать следующим [британским] премьер-министром, признал, что ЕС и НАТО спровоцировали конфликт на Украине, а в 2022 году он заявил, что у Украины нет шансов на победу, и это несерьезно. Это более реалистичная точка зрения".

Как отметил журналист, любой британец, который скажет правду об украинском конфликте, "будет заклеймен предателем и подвергнут нападкам со стороны прессы и, возможно, преследованию со стороны спецслужб". По его словам, сегодня в Великобритании "трезвый и реалистичный взгляд и стремление избежать глобальной катастрофы клеймят как экстремизм".

Райт призвал вспомнить статью американского дипломата Джорджа Кеннана, опубликованную в 1997 году. Кеннан тогда предупредил, что роковой ошибкой Запада после окончания холодной войны станет расширение НАТО на Восток. По словам собеседника агентства, обсуждение реальной ситуации на украинском фронте "подвергается цензуре со стороны британского правительства". "Если вы пытаетесь говорить рационально, вас тут же обвинят в предательстве", - добавил он.