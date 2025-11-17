Reuters: Франция и Украина могут договориться о поставках ВСУ систем ПВО SAMP/T

Источники отметили, что пока неясно, как будут финансироваться эти сделки

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Париж и Киев в рамках визита Владимира Зеленского во Францию в понедельник могут заключить сделки на поставку систем ПВО, ракет и истребителей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В частности, Франция может передать Украине дополнительные системы ПВО SAMP/T и истребители Rafale. Источники отметили, что пока неясно, как будут финансироваться эти сделки.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал неприемлемым возможное решение президента Франции Эмманюэля Макрона о передаче истребителей Rafale Киеву на фоне коррупционного скандала вокруг Зеленского.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.