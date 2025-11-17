В Дании вновь закрывали аэропорт после сообщений о БПЛА

Полиция Северной Ютландии не смогла подтвердить их присутствие у аэропорта

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании было ненадолго закрыто в воскресенье вечером из-за подозрения на появление дронов. Утром в понедельник полиция Северной Ютландии не смогла подтвердить их присутствие у аэропорта, пишет агентство Ritzau.

Накануне полиция сообщила в социальных сетях, что ей "известно, что один или несколько БПЛА могли быть замечены в районе аэропорта Ольборга". В связи с этим правоохранители "проводят интенсивное расследование".

Позже дежурный офицер полиции Северной Ютландии Мортен Аксельсен объявил, что операция на месте происшествия была завершена в понедельник в 01:40 (03:40 мск). "Пока не ясно, были ли в воздушном пространстве замечены дроны, - отметил он. - Мы не смогли подтвердить или опровергнуть факт обнаружения БПЛА".

В конце сентября в Дании сообщалось о неопознанных дронах у военных объектов, в том числе у авиабаз Каруп и Скридструп и у казарм в Хольстебро, а также над несколькими гражданскими аэропортами. В связи с проведением саммита ЕС воздушное пространство королевства было закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. До сих пор не известно, кто запустил БПЛА, почему они там находились и куда они исчезли.