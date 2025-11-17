В Литве заявили, что не заинтересованы в закрытой границе с Белоруссией

Советник литовского президента по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис отметил, что 18 ноября представители республик наметили провести переговоры о пограничном урегулировании

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Литва не заинтересована в том, чтобы граница с Белоруссией была закрыта. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента балтийской республики по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

"Никто в Литве не заинтересован в том, чтобы продолжать держать границу закрытой", - сказал он. Как напомнил советник, граница была закрыта 29 октября в связи с массовыми запусками с территории Белоруссии воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожали безопасности гражданской авиации и вынуждали приостанавливать работу международных аэропортов Литвы. "Единственным возможным ответом тогда было закрытие границы", - отметил Матулёнис.

Во вторник представители Литвы и Белоруссии наметили провести на техническом уровне переговоры о пограничном урегулировании. "Мы представим свое видение ситуации и посмотрим на реакцию Белоруссии", - сказал советник.