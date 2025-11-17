В США заявили, что шатдаун подтвердил целесообразность ликвидации Минобразования

Исторически вопросы финансирования и организации образовательного процесса в Соединенных Штатах находились в сфере ответственности штатов, напомнила глава Министерства образования Соединенных Штатов Линда Макмэон

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Глава Министерства образования США Линда Макмэон заявила, что рекордная по продолжительности приостановка финансирования работы федерального правительства (шатдаун) страны продемонстрировала целесообразность ликвидации этого ведомства.

"43-дневный перерыв, который пришелся как раз на середину осеннего семестра, показал каждой семье, насколько не нужна федеральная образовательная бюрократия. Ученики продолжали ходить на занятия, учителя продолжали получать зарплату, не было перебоев в спортивных соревнованиях и в поездках автобусов", - написала Макмэон в статье для газеты USA Today.

Она отметила, что исторически вопросы финансирования и организации образовательного процесса в США находились в сфере ответственности штатов. Созданное в 1979 году ведомство, по ее мнению, в сущности является органом перераспределения средств и источником дополнительной бюрократической нагрузки. При этом закрытие Минобразования не означало бы прекращения федеральной финансовой поддержки университетов и школ, но положило бы "конец централизованной бюрократии, которая берет на себя ответственность за то, что должно быть прерогативой штатов".

"Мы решительно настроены выполнить данное президентом [США] Дональдом Трампом обещание вернуть образование на уровень штатов", - добавила Макмэон.

20 марта 2025 года Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования. В июле Верховный суд США разрешил президенту реализовать основные положения указа. При этом, как указывало издание The Hill, полная ликвидация ведомства возможна только на уровне американского Конгресса, поскольку именно законодательный орган учредил ведомство в 1979 году.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.