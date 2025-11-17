Япония поднимала авиацию из-за пролета БПЛА КНР между Тайванем и Йонагуни

Его зафиксировали 15 ноября

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии поднимали в воздух истребители из-за пролета китайского БПЛА между Тайванем и японским островом Йонагуни, расположенном примерно в 110 км к востоку от Тайваня. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

Отмечается, что пролет беспилотника КНР был зафиксирован еще 15 ноября. По данным японской стороны, он пролетел между Тайванем и Йонагуни со стороны Восточно-Китайского моря (ВКМ), сделал круг над Тихим океаном и вернулся обратно в сторону ВКМ. "В ответ были подняты истребители воздушных Сил самообороны Японии", - говорится в сообщении комитета начальников штабов.

Отношения между Японией и Китаем обострились в начале ноября после слов нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване и острой реакции на них Пекина. Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР.