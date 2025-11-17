Литва попросила НАТО сформировать группу по борьбе с воздушной контрабандой

Как отметил советник президента по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис, полеты метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, запускаемых с территории Белоруссии, угрожают безопасности гражданской авиации

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Вильнюс обратился в Североатлантический альянс с просьбой сформировать группу экспертов, которые прибыли бы в Литву для оценки ситуации с воздушной контрабандой и представили свои рекомендации по борьбе с нею. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

"Мы обратились в НАТО по поводу экспертной группы. В альянсе отдают себе отчет в том, что мы имеем дело с разновидностью гибридной атаки", - сказал он.

Как отметил советник, полеты метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, запускаемых с территории Белоруссии, угрожают безопасности гражданской авиации и вынуждают приостанавливать работу аэропортов. Они зачастую являются большей проблемой, чем беспилотные летательные аппараты. "Надеемся получить от экспертов дополнительные рекомендации", - заявил Матулёнис.

Литва в рамках превентивных мер по борьбе с воздушной контрабандой 29 октября на месяц закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Министерство экономики и инноваций установило премию в €1 млн для тех, кто предложит и разработает наиболее эффективный способ борьбы с нарушающими воздушные границы Литвы шарами.