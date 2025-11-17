Rudaw: РПК объявила о выводе сил из ключевого района в Ираке

Согласно заявлению руководства, партия взяла на себя обязательство принять "меры по предотвращению конфликтов в приграничных районах, где существует вероятность их возникновения"

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 17 ноября. /ТАСС/. Руководство рабочей партии Курдистана (РПК) объявило о выводе своих формирований из района Эз-Заб, расположенного в провинции Киркук в северной части Ирака.

Согласно заявлению руководства, которое приводит курдский телеканал Rudaw, РПК взяла на себя обязательство принять "меры по предотвращению конфликтов в приграничных районах, где существует вероятность их возникновения". На основании этого решения к вечеру 16 октября формирования РПК вышли из "района Эз-Заб, который обладает конфликтным потенциалом, в другие подходящие районы". Руководство партии подчеркнуло, что "риск [возникновения] конфликта в этом регионе полностью устранен" и отвод сил из Эз-Заба является "важным практическим вкладом" в мирный процесс.

В конце октября признанная Анкарой запрещенной РПК объявила о полном выводе своих сил из Турции. Кроме того, руководство сообщило, что аналогичные меры будут приняты и на позициях вдоль границы, "где существует потенциальная опасность конфликта или провокаций".

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале 2025 года призвал все связанные с этой организацией формирования сложить оружие и положить конец конфликту с Анкарой. В мае партия провела съезд, на котором приняла решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния с властями республики. Первая группа боевиков РПК сдала оружие 11 июля в районе Сулеймания в Иракском Курдистане. Турецкие власти рассчитывают, что процесс разоружения РПК завершится до конца 2025 года.