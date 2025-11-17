ФРГ снимет 24 ноября ограничения на поставки оружия Израилю

Официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус объяснил снятие ограничений перемирием между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии снимет 24 ноября ограничения на поставки оружия Израилю, которые были введены около трех с половиной месяцев назад. Об этом сообщил агентству DPA официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Снятие ограничений он объяснил действующим с 10 октября перемирием между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, которое, по его словам, "в последние недели стабилизировалось". Правительство ФРГ теперь "в целом возвращается к рассмотрению каждого отдельного случая [при экспорте оружия Израилю] и будет реагировать на последующее развитие ситуации", отметил Корнелиус. Он подчеркнул, что власти Германии продолжат предпринимать усилия для достижения долгосрочного мира на Ближнем Востоке, обеспечения гуманитарной помощи жителям сектора Газа и восстановления в анклаве.

8 августа канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что правительство ФРГ приостанавливает выдачу разрешений на поставки Израилю вооружений, которые могут применяться в секторе Газа. Этот шаг он обосновал жесткими действиями израильской армии. За это Мерца резко раскритиковали в блоке ХДС/ХСС.