The Guardian: в израильских тюрьмах с октября 2023 года умерли 98 палестинцев

По данным издания, среди основных причин смерти заключенных числятся физическое насилие, отказ от предоставления медицинской помощи, а также недоедание

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 98 палестинцев умерли в израильских тюрьмах в результате жестокого обращения за период с октября 2023 года по август 2025 года. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на данные правозащитников.

Как утверждается в публикации, число погибших в израильских тюрьмах в реальности может быть выше, поскольку сотни людей считаются пропавшими без вести. По данным издания, среди основных причин смерти заключенных числятся физическое насилие, отказ от предоставления медицинской помощи, а также недоедание. Соообщается, что среди погибших есть медицинские сотрудники, в частности директор больницы "Камаль Адван" в секторе Газа Хусам Абу Сафия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал наземную военную операцию в палестинском анклаве.