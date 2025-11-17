ТАСС: авиадиспетчеры предупредили о сбоях GPS в Карибском море

Туда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford

Редакция сайта ТАСС

Авианосец Gerald R. Ford © AP Photo/ John Clark

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сбои в работе спутниковой навигационной системы могут наблюдаться в Карибском море, куда вошла ударная группа кораблей США во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах со ссылкой на данные района полетной информации, находящегося под управлением острова Кюрасао.

"В пределах района полетной информации Кюрасао, расположенного в южной части [Карибского] моря, отмечаются перебои сигнала спутниковых навигационных систем GNSS", - сказал собеседник агентства. По его словам, местная диспетчерская служба отмечает сбои, прежде всего в южной, юго-западной и юго-восточной частях своей зоны ответственности, ограниченной границами Венесуэлы, Доминиканской республики, Пуэрто-Рико, Ямайки и Гаити.

Как подчеркнул собеседник агентства, "на случай сбоя спутниковой навигации и, в частности, GPS, диспетчеры напоминают о том, что первичная радиолокация, радиосвязь и другие навигационные средства работают". Он также заметил, что подобное предупреждение, доведенное до всех пользователей воздушного пространства, действует до конца года без ограничений высоты полета.

Ранее Южное командование ВС США сообщило, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море. "Развертывание авианосной ударной группы USS Gerald R. Ford представляет собой важный шаг в укреплении нашей решимости защищать безопасность Западного полушария", - заявил глава командования Элвин Холси.

Телеканал CBS News 13 ноября также сообщил, что Пентагон представил президенту США Дональду Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать эту информацию. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern Spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. 11 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.