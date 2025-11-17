Свириденко и два подавших в отставку министра не пришли на заседание по коррупции

Как отметил парламентарий Ярослав Железняк, их отсутствие "очень показательное"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и подавшие в отставку в связи с коррупционным скандалом министр юстиции Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук не явились на заседание Временной специальной комиссии по вопросам экономической безопасности Верховной рады (ВСК), посвященное масштабной коррупции в сфере энергетике. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

"К сожалению, премьер-министр Юлия Свириденко не пришла на заседание ВСК, несмотря на приглашение. Пока причин не знаем. Министры энергетики и юстиции Светлана Гринчук и Герман Галущенко тоже решили не прийти", - написал он в Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, их отсутствие "очень показательное".

10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, которого следствие называет координатором масштабной коррупционной схемы, где были задействованы бывшие и действующие министры, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков.