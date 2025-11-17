Kieler Nachrichten: бомбардировщики США B-52 проводят учения над Германией

Маневры являются частью учений Bomber Task Force Europe 26-1

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Американские стратегические бомбардировщики B-52 проводят учения в небе над севером Германии. Об этом пишет газета Kieler Nachrichten.

По ее информации, самолеты США летают над Шлезвигом-Гольштейном и Мекленбургом - Передней Померанией почти ежедневно с середины прошлой недели. Маневры являются частью учений Bomber Task Force Europe 26-1, которые проводят США с базы в испанском населенном пункте Морон-де-ла-Фронтера. Информация о том, какие вооружения несут B-52, засекречена.

Как пишет в свою очередь газета Bild со ссылкой на представителя армии США, целью маневров является "повышение гибкости и координации с союзниками". Участвуют такие страны, как Литва, Швеция и Финляндия. Первый полет B-52 длился с дозаправками в воздухе около восьми часов, самолет якобы долетел до границы Финляндии с Россией. Маршруты пролегают в том числе над островами Рюген, Борнхольм.

Bild связывает с полетами B-52 появление на прошлой неделе в международных водах у немецкого острова Фемарн сторожевого корабля Балтийского флота "Неустрашимый" и большого десантного корабля "Александр Шабалин".