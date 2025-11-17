Госдепартамент ужесточил правила допуска прессы на свои мероприятия

Теперь не имеющим постоянного пресс-пропуска журналистам придется заранее запрашивать право на проход в здание

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент объявил об ужесточении правил допуска журналистов, не обладающих его постоянными пресс-пропусками, на открытые для репортеров мероприятия.

Как отмечается в письменном заявлении американского внешнеполитического ведомства, теперь журналистам, не имеющим постоянного пресс-пропуска, придется заранее запрашивать право на проход в здание. Причем поступать таким образом придется и в тех случаях, когда речь идет о посещении тех или иных брифингов для прессы. Ранее для прохода в здание на такие мероприятия было достаточно пресс-аккредитации и удостоверения личности. При проведении специальных брифингов для журналистов основанием для прохода в Госдепартамент США фактически служило приглашение.

Новые правила начнут действовать с 22 декабря. Право на проход нужно будет запрашивать через специальную форму на сайте Госдепартамента. Подчеркивается, что даже в случае с регулярными брифингами для журналистов тем из них, кто заранее не запросил право на вход в здание, может быть в нем отказано. Впрочем, регулярные брифинги для журналистов Госдепартамент США не проводит уже несколько месяцев.

Ранее об ужесточении определенных правил работы с журналистами объявили также Белый дом и Пентагон. Взаимодействие же с российской прессой, по сути, сведено администрацией США практически к нулю.