FT: в Британии могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

Речь идет о том, чтобы люди со средствами делали вклад в оплату своего проживания, отмечает газета

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства могут начать изымать ювелирные украшения и другое имущество в нелегальных мигрантов в качестве оплаты за их проживание. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя МВД Великобритании.

"Речь идет о том, чтобы люди со средствами делали вклад в оплату своего проживания", - сказал неназванный источник издания.

Замглавы МВД Алекс Норрис в эфире телеканала Sky News пояснил, что эта мера не затронет такие украшения, как обручальные кольца, заверив, что ювелирные изделия не будут отнимать на границе. "Если кто-то приедет с чемоданом золотых колец, тогда это будет несколько иная ситуация, чем в случае с фамильными драгоценностям или личными вещами", - сказал он. Норрис назвал неприемлемой ситуацию, при которой мигрант получает из бюджета £800 ($ 1,05 тыс.) в месяц и "покупает себе Audi".

Глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд позднее в понедельник должна объявить о значительном ужесточении правил, применяемых к нелегальным мигрантам, число которых не перестает расти, ложась бременем на налогоплательщиков.