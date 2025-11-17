Глава МИД Индии намерен обсудить с Лавровым украинский конфликт

Субраманьям Джайшанкар также поговорит с российским коллегой о ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о намерении обсудить украинский конфликт и другие региональные сюжеты с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Мы также обменяемся мнениями по поводу сложной ситуации в мире с той открытостью, которая характеризует наши отношения. Это включает украинский конфликт, Ближний Восток, Афганистан и другие [вопросы]", - сказал министр, открывая переговоры в Москве.

Как отметил Джайшанкар, Индия выражает поддержку попыткам установления мира и надеется, что "все стороны подходят конструктивно к реализации этой цели". Министр подчеркнул, что "прекращение конфликтов и установление устойчивого мира - в интересах всего мирового сообщества".

"Отношения Индии и России всегда были фактором стабильности в международных отношениях, их рост и эволюция идут на пользу не только обеим странам, но и всему миру", - заключил он.