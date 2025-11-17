Индия и Великобритания начали совместные антитеррористические маневры

Учения проводятся на полигоне Махаджан в западном индийском штате Раджастхан в соответствии с мандатом ООН для демонстрации приверженности Индии и Великобритании обеспечению региональной и глобальной безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноября. /ТАСС/. Индия и Великобритания начали проведение совместных антитеррористических маневров Ajeya Warrior 2025. Об этом сообщило министерство обороны южноазиатской республики.

14-дневные учения проводятся на полигоне Махаджан в западном индийском штате Раджастхан в соответствии с мандатом ООН для демонстрации приверженности Индии и Великобритании обеспечению региональной и глобальной безопасности. В них участвуют по 240 военнослужащих армий двух стран.

"Маневры проводятся с целью повышения тактической подготовки и выработки скоординированных действий при проведении контртеррористических операций в сложных условиях, - говорится в пресс-релизе Министерства обороны Индии. - В ходе Ajeya Warrior 2025 индийские и британские войсковые подразделения обменяются тактическим опытом и примут участие в отработке операций, близких к реальной боевой обстановке".

Маневры Ajeya Warrior, которые проводятся Индией и Великобританией раз в два года начиная с 2011 года, являются важным элементом масштабного взаимодействия армий двух стран в рамках стратегического оборонного сотрудничества. В октябре состоялись маневры Konkan ВВС и ВМС двух стран у западного побережья Индии с участием индийских многофункциональных истребителей Су-30МКИ, Jaguar, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Совместно с многоцелевыми истребителями F-35B, базирующимися на британском авианосце Prince of Wales, они отработали учебные задачи по завоеванию господства в воздухе и отражению нападения условного противника.