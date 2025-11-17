Депутат Рады Железняк: во фракции "Слуга народа" назревает бунт

Парламентарии от подконтрольной Владимиру Зеленскому партии требуют отставки главы его офиса Андрея Ермака, заявил политик

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от подконтрольной Владимиру Зеленскому партии "Слуга народа" требуют отставки главы его офиса Андрея Ермака, в противном случае во фракции может разразиться бунт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

"Наши источники говорят, что во фракции "Слуги народа" назревает бунт (включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции), если не будет уволен глава офиса Зеленского Андрей Ермак", - написал парламентарий.

Источники информации он не привел.

17 ноября оппозиционные партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского отправить кабмин в отставку и уволить Ермака. Как отмечается в заявлении "Голоса", "в Конституции Украины нет упоминания ни об офисе президента как центральном органе исполнительной власти, ни о его руководителях или заместителях, которым делегированы функции управления государством". В партии считают, что "действующее руководство офиса президента, начиная с его руководителя, нуждается в полной и немедленной перезагрузке". Причиной таких требований стал масштабный коррупционный скандал во власти.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, в компании "Энергоатом", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, бывшего на момент расследуемых событий главой Минэнерго. Затем НАБУ начало публиковать фрагменты разговоров в квартире Миндича, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по делу предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался отмыванием средств. Кроме того, обвинение предъявили бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского. 13 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о проведении аудита всех госкомпаний. В тот же день в Раде начался сбор подписей за отставку правительства.