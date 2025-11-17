Британия обнародовала планы ужесточения политики предоставления убежища

Для нелегалов срок ожидания права остаться в стране на постоянной основе будет увеличен в четыре раза, до 20 лет

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании обнародовало планы по ужесточению политики в отношении просителей убежища. 32-страничный документ с детальным описанием предлагаемых реформ опубликован на официальном сайте кабмина Соединенного Королевства.

Как ранее уже анонсировали в британском МВД, для нелегалов срок ожидания права остаться в стране на постоянной основе будет увеличен в четыре раза, до 20 лет. "В будущем в Великобритании не будет пути к бессрочному статусу проживания для лиц, получивших основную защиту, пока беженец не проведет в стране 20 лет, вместо нынешних 5", - отмечается в документе. Это самый большой срок среди всех стран Европы.

Подтверждены были и просочившиеся в СМИ планы ввести визовые рестрикции против государств, которые недостаточно сотрудничают в деле возвращения своих нелегалов. "Мы будем принимать меры в отношении стран, которые отказываются сотрудничать по вопросу возвращения их граждан, включая введение визовых санкций", - заявили в правительстве Великобритании. По данным газеты The Times, речь идет об Анголе, Намибии и Демократической Республике Конго. Как отмечает издание, эти страны отказались принять обратно около 4 тыс. своих соотечественников, нелегально оказавшихся в Великобритании.

Для начала, пишет The Times, Великобритания намерена лишить права быстрого получения виз дипломатов и привилегированных лиц, которым придется подавать заявки в обычном порядке и стоять в общей очереди. На следующем этапе ограничения могут коснуться всех граждан перечисленных стран, включая полный запрет на выдачу виз по аналогии с мерами администрации американского президента Дональда Трампа. Как отмечает издание, со временем в черный список могут быть добавлены другие страны, которые также неохотно принимают обратно своих осужденных граждан или нелегальных мигрантов: Индия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Сомали и Габон.

Правительство также пообещало закрыть лазейку, которая позволяет нелегалам "бесконечно и бесплатно" апеллировать к статье 8 Европейского суда по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни), замедляя процесс депортации. "По этой причине мы ограничим применение статьи 8 в отношении дел о предоставлении убежища и иммиграции", - отмечается в документе.