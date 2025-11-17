Орбан сравнил идею ЕК о финансировании Украины с помощью алкоголику ящиком водки

Премьер-министр Венгрии дал понять, что не поддержит предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил новое предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины с попыткой помочь алкоголику еще одним ящиком водки.

"Сегодня я получил письмо от председателя фон дер Ляйен. Она пишет, что Украина испытывает значительный дефицит финансирования, и просит государства - члены ЕС направить ей побольше денег. Это удивительно. В то время, когда стало ясно, что [украинская] военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки", - написал глава правительства в Х.

Он дал понять, что не поддержит предложения фон дер Ляйен. "Венгрия не утратила здравого смысла", - заявил Орбан.

Глава Еврокомиссии направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины, основанными на займах. По сообщениям западных СМИ, в документе отмечается, что Киев испытывает значительный недостаток финансирования на 2026-2027 годы. ЕК предлагает три варианта решения этой проблемы: экспроприация активов под видом так называемого репарационного кредита "с использованием блокированных активов России", гранты от стран ЕС и "общий заем, привлеченный на уровне ЕС". Фон дер Ляйен хочет, чтобы решение было принято на саммите ЕС 18-19 декабря.