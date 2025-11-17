Французский политик потребовал отставки Макрона из-за сделки с Киевом

Николя Дюпон-Эньян назвал сделку новым актом безумия

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян потребовал отставки президента республики Эмманюэля Макрона после его договоренности с Владимиром Зеленским о поставке истребителей Rafale Киеву.

"Новый акт безумия, - написал политик в X. - Необходимо отрешить Макрона от власти".

По словам Дюпон-Эньяна, поставку 100 истребителей Rafale придется оплачивать французам. "На чьи деньги они будут приобретаться? Очевидно, что на наши", - заметил партийный лидер.

Зеленский 17 ноября прибыл в Париж с девятым визитом с момента начала украинского конфликта для обсуждения французской военной помощи Киеву. В этот же день он был принят Макроном, вместе с которым подписал декларацию о намерениях, предусматривающую, в частности, поставку 100 самолетов Rafale.

Как ранее сообщил французский телеканал LCI, поставки Rafale Киеву могут обойтись Парижу в €15 млрд. По сведениям канала, вопрос финансирования этих поставок не решен, однако властям Франции будет трудно добиться от парламентариев выделения такой суммы в период бюджетного дефицита и на фоне рекордного - более €3,4 трлн - государственного долга.