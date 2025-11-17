Нетаньяху пообещал "лично разобраться" с поджогами машин в палестинской деревне

Премьер-министр Израиля призвал правоохранителей привлечь участников беспорядков к ответственности

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "лично разобраться" с инцидентом, в ходе которого группа израильских радикалов поджигала машины и наносила ущерб домам в палестинской деревне аль-Джабаа близ города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.

"Я с большой серьезностью отношусь к беспорядкам и попытке горстки экстремистов, не представляющих интересы поселенцев в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), взять закон в свои руки. Я намерен лично разобраться с этим и как можно скорее созвать совещание соответствующих министров для принятия мер реагирования на это серьезное явление", - заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Глава израильского кабмина также заявил, что "призывает правоохранительные органы привлечь участников беспорядков к ответственности". Он высказался в поддержку Армии обороны Израиля и силовиков, которые, по его словам, "продолжат действовать решительно и бесстрашно для поддержания порядка".

17 ноября армейская пресс-служба сообщила, что израильские силовики ведут поиски неизвестных израильтян, которые поджигали дома и автомобили в палестинской деревне аль-Джабаа близ города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан. По ее данным, речь идет о "десятках израильских мирных жителей, которые поджигали автомобили и наносили ущерб строениям". В пресс-службе отметили, что Армия обороны Израиля "решительно осуждает подобные действия и любые формы насилия, которые подрывают безопасность в этом районе и создают риск дестабилизации".

По данным портала Ynet, 17 ноября группа радикальных поселенцев подожгла несколько автомобилей и повредила ряд строений в палестинской деревне аль-Джабаа после того, как израильские силовики эвакуировали незаконный поселенческий форпост Цур-Мисгави, построенный некоторое время назад в этом районе на Западном берегу реки Иордан.