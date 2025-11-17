Трамп допустил возможность контакта с Мадуро
ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп допустил возможность контакта со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, несмотря на нагнетание Соединенными Штатами военной напряженности в регионе Карибского моря.
"В определенный момент я с ним буду говорить", - заявил американский лидер, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, готов ли он будет контактировать с Мадуро.
"Да, я бы, вероятно, с ним переговорил. Да. Я говорю со всеми", - сказал Трамп.