Трамп допустил возможность контакта с Мадуро

Встреча вероятна, несмотря на нагнетание США военной напряженности в регионе Карибского моря

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп допустил возможность контакта со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, несмотря на нагнетание Соединенными Штатами военной напряженности в регионе Карибского моря.

"В определенный момент я с ним буду говорить", - заявил американский лидер, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, готов ли он будет контактировать с Мадуро.

"Да, я бы, вероятно, с ним переговорил. Да. Я говорю со всеми", - сказал Трамп.