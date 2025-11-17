Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США

Американский лидер подчеркнул, что его это устраивает

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике, если это необходимо для борьбы с наркокартелями и прекращения потока наркотиков в Соединенные Штаты.

"Меня это устраивает, мы должны сделать что угодно, чтобы остановить [поток] наркотиков", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о возможности нанесения ударов по мексиканской территории.