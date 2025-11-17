Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США
ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике, если это необходимо для борьбы с наркокартелями и прекращения потока наркотиков в Соединенные Штаты.
"Меня это устраивает, мы должны сделать что угодно, чтобы остановить [поток] наркотиков", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о возможности нанесения ударов по мексиканской территории.