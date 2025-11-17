Фицо: в Словакии понимают необходимость поставок газа и нефти из России

Премьер-министр республики подчеркнул, что в Европе отсутствует уважение к праву государств идти по собственному пути и к международному праву

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавляющий партию "Направление - социальная демократия", заявил, что эта политическая сила понимает необходимость снабжения Европы газом и нефтью из РФ.

"Мы понимаем насколько важно снабжение Европы российским газом и российской нефтью", - сказал Фицо, выступая на встрече с соратниками по партии, приуроченной к государственному празднику республики - Дню борьбы за свободу и демократию. Видеозапись выступления выложена на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер особо подчеркнул необходимость уважения в обществе различных точек зрения и мнений, что гарантирует конституция Словакии. По его словам, оппозиция ведет агрессивную кампанию против правительства и главным образом возглавляемой им партии.

Он подверг критике положение с демократией в ЕС. В Европе, как сказал премьер, отсутствует уважение к праву государств идти по собственному пути и к международному праву, происходит вмешательство в парламентские выборы суверенных стран.

Фицо также проинформировал, что будет инициировать возобновление расследования убийства в 2018 году словацкого журналиста-расследователя Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Это громкое дело политические противники "Направления - социальная демократия" тогда использовали, по его словам, для отстранения от власти правительства социал-демократов.