Трамп выразил признательность СБ ООН за принятие резолюции по Газе

Президент США уверен, что это событие "запомнится как одно из важнейших решений в истории ООН"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил признательность государствам, входящим в Совет Безопасности (СБ) ООН, включая Россию, за принятие им американского проекта резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа.

"Поздравляю весь мир с невероятным голосованием СБ ООН, состоявшимся несколько минут назад, по итогам которого был признан и утвержден Совет мира. Его возглавлю я, в него войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира, - написал Трамп в Truth Social. - Это запомнится как одно из важнейших решений в истории ООН, которое позволит укрепить мир во всем мире, и как момент поистине исторического масштаба".

"Спасибо ООН и всем странам в СБ ООН: Китаю, России, Франции, Соединенному Королевству, Алжиру, Дании, Греции, Гайане, Южной Корее, Пакистану, Панаме, Сьерра-Леоне, Словении и Сомали", - добавил Трамп. Он также выразил признательность Катару, Египту, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции и Иордании за поддержку усилий по урегулированию в секторе Газа. "В течение последующих недель будет назван состав совета и будут другие интересные новости", - добавил Трамп.

Резолюция была принята ранее 17 ноября. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН. Россия и Китай воздержались.

Ранее постоянное представительство США при ООН сообщило, что американский проект резолюции включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". Американская миссия уточнила, что вела переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября.

На прошлой неделе постпредство РФ при ООН сообщило, что Россия подготовила альтернативный американскому проект резолюции СБ ООН по достижению устойчивого мира в Газе. РФ, в частности, указала на то, что в проекте резолюции США не подтверждена двухгосударственная формула палестино-израильского урегулирования.