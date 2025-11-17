ХАМАС отверг резолюцию СБ ООН в поддержку американского плана по Газе

Движение заявило, что резолюция не "отвечает интересам палестинского народа"

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Движение ХАМАС отвергло резолюцию Совета Безопасности ООН, принятую в поддержку плана президента США по сектору Газа, поскольку она не отвечает интересам палестинского народа. Об этом говорится в заявлении радикального движения.

"Эта резолюция полностью игнорирует политические и гуманитарные требования и права палестинского народа, особенно жителей сектора Газа, которые уже два года страдают от жестокой войны на уничтожение и становятся жертвами беспрецедентных преступлений, совершаемых оккупационными силами на глазах у всего мира", - указано в заявлении.

ХАМАС также выступил против механизма международной опеки и присутствия международных сил в секторе Газа. "Любые международные силы, если они будут созданы, должны размещаться исключительно на границе для разделения сторон и контроля за соблюдением режима прекращения огня", - добавили в движении.

Ранее СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана по Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совета. Россия и Китай воздержались.