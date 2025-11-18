В КНДР назвали данью южнокорейские инвестиции в США взамен на снижение пошлин

Вашингтон низвел Республику Корея до уровня колониальной экономики ради своего "процветания", заявило ЦТАК

СЕУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Республика Корея заплатит США "колониальную дань" в виде инвестиций в американскую экономику за снижение пошлин до 15%. Такую оценку торговой сделке Вашингтона и Сеула дало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поводом для комментария стала публикация совместной справки по итогам саммита США и Республики Корея, который прошел в Кёнджу 29 октября. По мнению ЦТАК, ее содержание говорит об углублении отношений подчинения между странами в соответствии с принципом "Америка прежде всего".

"США низвели Республику Корея до уровня колониальной экономики ради "собственного процветания" с помощью принуждения к выплате дани на астрономические суммы, которые могут привести к краху и так уже ослабленной экономики Республики Корея, в обмен на "скидку" в вопросе пошлин, которые были снижены до 15%", - говорится в комментарии.

"Реальность показывает, что отношения США и Республики Корея не являются взаимовыгодными и равноправными, как говорят они сами, их военный союз представляет собой отношения подчинения между хозяином и приспешником, в которых защищаются только интересы США, а интересы Республики Корея полностью игнорируются", - считают журналисты.

Агентство также осудило стремление США и Республики Корея к денуклеаризации КНДР, которое было обозначено в информационной справке. "Приверженность США и Республики Корея полной денуклеаризации КНДР говорит о том, что конфронтация с нами - это их единственный выбор, поскольку такая приверженность в концентрированном виде выражает конфронтационное намерение до конца отрицать нашу конституцию", - заключает ЦТАК. Ядерный статус КНДР прописан в основном законе страны.

Во время саммита в Кёнджу лидеры двух стран договорились, что Южная Корея вложит в американскую экономику $350 млрд, в ответ США снизят пошлины на южнокорейские товары, в том числе автомобили, до 15%. Между странами заключено соглашение о свободной торговле. Помимо этого, США дали разрешения Сеулу построить атомную подводную лодку и поддержали стремление получить право на самостоятельную переработку использованного ядерного топлива.