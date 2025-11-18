ВМС Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут патрулирование в Тонкинском заливе

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) Китая и Вьетнама 19-20 ноября проведут совместное патрулирование в Тонкинском заливе. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

На странице МО Китая в социальной сети WeChat уточняется, что миссия будет осуществляться в соответствии с договоренностями между армиями двух государств. Как уточняется, это 39-е по счету патрулирование с одновременным участием ВМС КНР и Вьетнама в указанных территориальных водах.

"Эта операция нацелена на дальнейшее укрепление практического сотрудничества между Вооруженными силами двух стран, на усиление их совместного потенциала по обеспечению безопасности в соответствующих морских акваториях", - говорится в заявлении.