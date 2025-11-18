Конгрессвумен Луна заявила об отказе Клинтонов дать показания об Эпштейне

Законодатель отметила, что "демократам в Палате представителей внезапно стало нечего сказать по этому поводу"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) сообщила об отказе экс-президента Билла Клинтона и его жены Хиллари дать показания перед комитетом по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

"Билл и Хиллари Клинтон отказываются предстать перед комитетом по надзору [и правительственной реформе] Палаты представителей для дачи показаний, касающихся Джеффри Эпштейна. Обратите внимание, что демократам в Палате представителей внезапно стало нечего сказать по этому поводу", - написала она в X.

12 ноября конгрессмены-демократы опубликовали электронное письмо Эпштейна, в котором тот утверждает, что Трамп знал о его преступлениях. Белый дом после публикации писем финансиста обвинил демократов в попытке очернить американского лидера.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая Трампа и 42-го президента США Билла Клинтона. Уголовное преследование финансиста было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.