Южная Корея заявила об отсутствии враждебных планов по отношению к КНДР

Сеул будет сотрудничать с Вашингтоном в сфере безопасности, поскольку это помогает защищать интересы Республики Корея, отметила официальный представитель администрации Кан Ю Чжон

СЕУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не планирует враждебных действий по отношению к КНДР. Об этом заявили в администрации южнокорейского лидера.

"У нашего правительства нет намерения вести антагонистическую конфронтацию с Севером. Правительство последовательно прикладывает усилия ради снижения напряженности и восстановления доверия в межкорейских отношениях", - сказала официальный представитель администрации Кан Ю Чжон.

Она добавила, что Республика Корея будет сотрудничать с США в сфере безопасности, поскольку это помогает защищать интересы страны. "И далее планируем прилагать все усилия ради того, чтобы союз Республики Корея и США вносил вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове", - добавила она.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, в котором говорилось, что отношения Республики Корея и США не являются равноправным и взаимовыгодным союзом. Журналисты народной республики также заявили, что стремление Республики Корея и США к денуклеаризации КНДР означает враждебный курс на конфронтацию с Пхеньяном и отрицание конституции страны. По их мнению, многочисленные учения и риторика Вашингтона и Сеула подтверждают, что США и Республика Корея выбрали конфронтацию с КНДР как основной курс альянса.

Министерство обороны Республики Корея предложило КНДР переговоры по военной линии о демаркации границы, чтобы избежать инцидентов с ее нарушением, поскольку многие знаки, использовавшиеся для демаркации с 1953 года, были повреждены или плохо видны. Летом южнокорейский президент Ли Чжэ Мён распорядился прекратить работу громкоговорителей на границе, которые транслировали пропагандистские материалы, предназначенные для жителей КНДР.