Начальник генштаба Кукула: "противник" начал подготовку к войне с Польшей

Издание Politico сообщало в марте, что Министерство обороны республики начало готовить страну к обороне в случае войны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Начальник генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что неназванный противник предположительно начал подготовку к вооруженному нападению на территорию Польши. Об этом сообщает газета Rzecz Pospolita.

"Противник начал готовиться к войне. Здесь создается определенная среда, которая должна привести к созданию условий, удобных для потенциального ведения агрессии на территории Польши", - сказал Кукула.

27 марта издание Politico сообщило, что Министерство обороны Польши начало подготавливать страну к обороне в случае войны. "Первая цель программы - увеличить число и качество резервных сил.<...> Вторая цель более важная - мы должны подготовить общество к последствиям кризиса, даже если не все прошли военное обучение", - отметил Кукула в интервью.