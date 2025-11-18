В ВСУ заявили, что большинство украинских солдат погибают при ротации

Причина кроется в атаках БПЛА, заявил представитель Сил обороны юга Вооруженных сил Украины Владислав Волошин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины больше всего теряют своих солдат в период ротации. Об этом заявил газете Politico представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

"Сейчас большинство солдат погибают во время ротации", - приводит его слова издание.

Особо отмечается, что причина кроется в атаках БПЛА. Как пишет Politico, из-за опасений попасть под такую атаку командиры ВСУ заставляют солдат проводить недели на передовой без ротации. "Обычно во время ротации машина подъезжает на расстояние 5-6 километров от позиций. Солдатам приходится идти пешком оставшуюся часть пути, скрываясь от дронов", - рассказал газете представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач.

Согласно подсчетам ТАСС, потери украинской армии с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными.