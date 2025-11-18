Стубб: любое решение ЕС по активам РФ должно быть приемлемым для Бельгии

Президент Финляндии заявил, что не поддерживает тех, кто оказывает "давление на Бельгию в подобной ситуации"

Редакция сайта ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб © REUTERS/ Kent Nishimura

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что "любое европейское решение" по замороженным активам РФ должно быть приемлемым для Бельгии, на которую в ЕС оказывается давление по этому вопросу.

"Я считаю, что любое решение должно быть приемлемым для Бельгии", - сказал он в интервью бельгийской газете Le Soir. Стубб добавил, что не поддерживает тех, кто оказывает "давление на Бельгию в подобной ситуации".

Основная часть блокированных в ЕС €210 млрд суверенных активов РФ находятся на площадке Euroclear в Бельгии, которая справедливо опасается, что основной удар российских ответных мер придется по ней. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, присвоение российских активов под прикрытием любой схемы будет расценено "как воровство", ответные меры "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".

Страны ЕС продолжают обсуждать пути дальнейшего финансирования Украины, в том числе возможность использования для этой цели замороженных на Западе российских активов. Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план Еврокомиссии (ЕК) по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут разложены на все страны блока. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание саммита ЕС подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы. Пресс-служба ЕК ранее неоднократно заявляла, что для Еврокомиссии экспроприация активов России остается приоритетным вариантом.