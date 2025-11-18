"Украинская правда": окружение Зеленского выступает за увольнение Ермака

Это связано с коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Окружение Владимира Зеленского выступает за увольнение главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Об этом пишет издание "Украинская правда".

По его данным, руководство страны находится в поиске оптимального решения выхода из ситуации, связанной с недавним коррупционным делом. В частности, почти все советовали заменить главу офиса Ермака.

"Да у нас уже в Раде легче сосчитать людей, которые не просили его отставить. Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится", - приводит издание слова одного из представителей правящей партии "Слуга народа".

Как пишет "Украинская правда", среди членов партии сформировалась собственная "коалиция решительных" - они угрожают выйти из фракции в украинском парламенте, если Ермака не уберут с должности.

В понедельник партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только правящей партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. Необходимость таких мер они обосновывают коррупционным скандалом вокруг Миндича.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.