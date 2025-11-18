Литва 19 ноября примет решение по пограничному режиму с Белоруссией

Решающее значение при этом будут иметь результаты переговоров так называемого технического уровня между представителями погранслужб соседних государств, отметил председатель литовского парламентского комитета по внешней политике Ремигиюс Мотузас

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Литвы 19 ноября примет решение по пограничному режиму с Белоруссией с учетом итогов назначенных на 18 ноября переговоров погранведомств двух стран. Об этом в эфире национального радио заявил председатель литовского парламентского комитета по внешней политике Ремигиюс Мотузас.

"Окончательное решение по пограничному режиму следует ожидать на заседании кабинета министров в среду", - сказал он.

Как отметил председатель комитета, решающее значение при этом будут иметь результаты переговоров так называемого технического уровня между представителями погранслужб соседних государств. "Определяющим моментом станут выводы переговоров технического уровня", - сказал Мотузас.

По его оценке, Вильнюс склоняется к тому, чтобы открыть границу не 30 ноября, как было запланировано изначально, а раньше. "С учетом существующей ситуации мы склоняемся к тому, что границу можно открыть раньше", - сказал политик.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.