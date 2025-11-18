Литва 19 ноября примет решение по пограничному режиму с Белоруссией
ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Литвы 19 ноября примет решение по пограничному режиму с Белоруссией с учетом итогов назначенных на 18 ноября переговоров погранведомств двух стран. Об этом в эфире национального радио заявил председатель литовского парламентского комитета по внешней политике Ремигиюс Мотузас.
"Окончательное решение по пограничному режиму следует ожидать на заседании кабинета министров в среду", - сказал он.
Как отметил председатель комитета, решающее значение при этом будут иметь результаты переговоров так называемого технического уровня между представителями погранслужб соседних государств. "Определяющим моментом станут выводы переговоров технического уровня", - сказал Мотузас.
По его оценке, Вильнюс склоняется к тому, чтобы открыть границу не 30 ноября, как было запланировано изначально, а раньше. "С учетом существующей ситуации мы склоняемся к тому, что границу можно открыть раньше", - сказал политик.
Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.