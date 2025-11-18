МИД КНР: проект резолюции США по Газе недостаточно учитывает права палестинцев

Официальный представитель министерства Мао Нин отметила, что инициатива не отражает план "два государства для двух народов"

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Американский проект резолюции по сектору Газа в Совете Безопасности (СБ) ООН не отражает в достаточной мере план "два государства для двух народов". Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, эта инициатива Вашингтона не полностью учитывает права палестинцев на самоопределение.

"Проект резолюции, представленный Соединенными Штатами, <…> не отражает в достаточной мере важные принципы, такие как [урегулирование на основе плана] "два государства для двух народов", в соответствии с которым палестинцы управляют Палестиной, - сообщила она на брифинге. - Это расходится с неизменной позицией Китая, поэтому мы воздержались и не проголосовали за.

Как уточнила китайский дипломат, проект резолюции США "остается нечетким" в ключевых вопросах о судьбе Газы после завершения вооруженного конфликта. По ее словам, Пекин будет занимать конструктивную и ответственную позицию по этой проблеме, "поддерживать справедливое дело палестинского народа по восстановлению его законных прав", прилагать все возможные усилия для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования".

"Я хотела бы подчеркнуть: Китай поддерживает Совет Безопасности в принятии всех необходимых мер для содействия долгосрочному прекращению огня, смягчения гуманитарной катастрофы и начала послевоенного восстановления [Газы]", - добавила Мао Нин.

Ранее Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции, который включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил", обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без [радикального палестинского движения] ХАМАС". За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ, Россия и Китай воздержались.