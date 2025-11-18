Рубио считает принятие резолюции ООН по Газе шагом к передаче власти палестинцам

Госсекретарь отметил, что принятый документ позволил максимально приблизиться к "демилитаризации, дерадикализации и стабилизации" анклава

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что принятие Советом Безопасности (СБ) ООН американского проекта резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа стало важным шагом на пути к передаче власти над анклавом палестинскому народу.

"Резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку мирного плана президента Трампа из 20 пунктов - это историческая веха на пути к построению мирного и процветающего сектора Газа, управляемого палестинским народом, а не [радикальным движением] ХАМАС", - написал Рубио в X.

Он также добавил, что принятый документ позволил максимально приблизиться к "демилитаризации, дерадикализации и стабилизации Газы".

Ранее СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана главы вашингтонской администрации по сектору Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции в понедельник заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.