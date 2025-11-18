Зеленский намерен посетить Турцию для "активизации переговоров"

Владимир Зеленский заявил, что у него есть "наработанные решения", которые он планирует "предложить партнерам"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров".

"Завтра - встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам. Всеми силами приближать конец войны - это приоритет Украины. Также работаем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений.

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил Стамбул, где, по его словам, обсуждал вопросы возобновления обмена пленными. Затем он побывал в Катаре и ОАЭ, где, по его утверждению, продолжал работу по этой теме, после чего направился в США.