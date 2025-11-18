Зеленский хочет встретиться с депутатами на фоне коррупционного кризиса

Партии "Европейская солидарность" и "Голос" ранее официально потребовали от Владимира Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте и назначить новый кабмин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что планирует на этой неделе встретиться с руководством Верховной рады и депутатами правящей фракции "Слуга народа" на фоне крупного коррупционного скандала.

В понедельник украинские партии "Европейская солидарность" (ЕС) и "Голос" официально потребовали от Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа", назначить новый кабмин.

"Четверг - поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной рады и депутатами фракции "Слуга народа". Готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые нашему государству", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.