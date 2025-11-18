Депутат Рады Костенко: коррупционный скандал на Украине не пройдет бесследно

По словам секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, ситуация со скандалом будет развиваться

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Коррупционный скандал на Украине вокруг "пленок Миндича" уже не пройдет бесследно для власти и замалчивать его не получится. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью на украинском YouTube-канале "Говорит великий Львов".

"Ситуация серьезная. Она сказывается на парламенте и в целом на власти. И она уже точно уже не пройдет бесследно. Если кто-то будет пытаться что-то замолчать или отмолчаться, это уже никого не спасет", - сказал он.

Депутат указал, что есть основания считать, что коррупционный скандал будет развиваться. "Пока мы видим только энергетику, но есть еще оборонка, - продолжил он. - И если мы тратим 50% денег на оборонку <...>. Уже много информации о том, что происходило там".

Костенко добавил, что из-за коррупционного скандала назревает парламентский кризис. Оппозиция намерена требовать отставки всего правительства, а партия Владимира Зеленского "Слуга народа" собирается блокировать это решение. Из-за этой ситуации откладывается рассмотрение во втором чтении проекта бюджета на 2026 год, добавил Костенко.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.