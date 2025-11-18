Reuters: Уиткофф примет участие в переговорах с Зеленским в Турции

Встреча пройдет 19 ноября

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф © Chip Somodevilla/ Getty Images

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф планирует посетить Турцию 19 ноября и принять участие в запланированных переговорах с Владимиром Зеленским. С таким утверждением выступило агентство Reuters, ссылаясь на турецкий источник.

Ранее Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для "активизации переговоров" по украинскому урегулированию. По его словам, делегация представит партнерам "наработанные решения", а также хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений.