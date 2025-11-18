В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за сильного ветра

По информации РБК-Украина, 18 ноября в городе ожидаются порывы ветра до 15-20 м в секунду

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Главный флаг Украины, установленный в Киеве около монумента "Родина-мать", приспустили из-за непогоды. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По его информации, 18 ноября в столице ожидаются порывы ветра до 15-20 м в секунду. Флаг может получить повреждения в таких погодных условиях.

Размер полотнища - 16 на 24 м, высота флагштока составляет почти 90 м. В декабре прошлого года флаг пришлось заменить, после того как полотнище было порвано из-за сильного ветра.