Госсовет КНР: ШОС способна играть значимую роль в реформировании глобального управления

Премьер китайского Госсовета Ли Цян выступил на заседании глав правительств государств - членов ШОС в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может играть более значимую роль в построении и реформировании системы глобального управления. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступивший на заседании глав правительств государств - членов ШОС в Москве.

"В качестве важной силы в построении и реформировании системы глобального управления ШОС компетентна и способна играть более значимую роль в управлении миром в рамках реализации инициативы по глобальному управлению", - сказал глава китайского правительства, напомнив, что соответствующую инициативу выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин на саммите организации в Тяньцзине.

По его словам, ШОС с самого начала демонстрировала высокую степень совпадения интересов государств-членов, приверженность продвижению международного политико-экономического порядка в более демократическом направлении. "Богатый практический опыт государств - членов ШОС, преодолев различия в истории, культуре и социальном строе и надлежащим образом урегулировав противоречия и расхождения, постепенно укрепляя доверие и координацию, прокладывает новый путь единства при сохранении многообразия, новый путь взаимопомощи и новый путь взаимовыгодного сотрудничества, что эффективно защищает мир, стабильность и развитие в нашем регионе. Это служит успешным примером совершенствования системы глобального управления", - отметил премьер Госсовета КНР.