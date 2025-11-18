"Страна": увольнение Ермака сломает вертикаль власти Зеленского

По мнению источника в политических кругах, сразу за увольнением главы офиса Владимира Зеленского с очень большой вероятностью падет кабмин, так как большинство министров там, включая премьер-министра Юлию Свириденко, - это "ермаковские аватары"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в случае увольнения главы своего офиса Андрея Ермака эффектом домино сломает собственную вертикаль власти в стране. Об этом пишет издание "Страна".

По его данным, в политических кругах со скепсисом относятся к тому, что Зеленский снимет с должности Ермака - ключевой фигуры во всей системе власти. В то же время вероятность данного решения не оценивается как нулевая.

"Безусловно, для Зеленского увольнение Ермака - это большой риск вызвать эффект домино и фактически потерять управляемость всей вертикалью власти. На Ермаке завязано огромное число вопросов как по внутренней, так и по внешней политике. <...> Если Ермака уберут, то вся вертикаль и власти, и силовых структур в вопросе внутриполитического противостояния впадет в ступор", - приводит издание слова источник в политических кругах.

По его мнению, сразу за увольнением главы офиса Зеленского с очень большой вероятностью падет кабмин, так как большинство министров там, включая премьер-министра Юлию Свириденко, - это "ермаковские аватары". Он также отметил, что развалится и монобольшинство в Верховной раде: "Как минимум 50-70 человек, а возможно и больше, во фракции "Слуги народа" могут переметнуться на позицию тех, кто сейчас атакует Зеленского".

Источник подчеркнул, что у Зеленского при таком раскладе в украинском парламенте будет "лишь совещательный голос", а сам он утратит контроль над правительством. "То есть, отставка Ермака будет означать огромный шаг на пути превращения Зеленского в "английскую королеву", - резюмировал он.

В понедельник партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только правящей партии "Слуга народа" и назначить новый кабмин. Как писало издание "Украинская правда", окружение Зеленского выступает за снятие с должности Ермака из-за скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.