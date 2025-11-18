Ли Цян: барьеры в научном обмене между странами усугубляют ситуацию в мире

Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что "технологические достижения, в частности искусственный интеллект" является достижением всего человечества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Искусственные барьеры в научном обмене между странами усугубляют и без того нелегкую ситуацию в мире. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступивший на заседании глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве.

"Попытка искусственно установить препятствующие научному обмену барьеры и технологический разрыв [между странами] могут усугубить и без того нелегкую ситуацию в мире", - заявил Ли Цян. Он подчеркнул, что "технологические достижения, в частности искусственный интеллект" - это достижения всего человечества.

Ли Цян призвал всех участников ШОС наращивать сотрудничество в сфере научно-технических инноваций. Он отметил, что Китай будет рад участию стран объединения в форумах организации, посвященных цифровой экономике и искусственному интеллекту.