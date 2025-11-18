Le Matin: глава Минобороны Франции оговорилась в фамилии Зеленского

Катрин Вотрен назвала Владимира Зеленского "Волински", сообщила газета

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен оговорилась, произнося фамилию Владимира Зеленского. Об этом сообщила в понедельник швейцарская газета Le Matin.

"Президент [Франции Эмманюэль] Макрон в понедельник, 17 ноября, встретится в Париже с Влад... Извините, Волински", - заявила Вотрен 14 ноября на пресс-конференции после переговоров в формате Group of Five (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция). Le Matin приводит фрагмент выступления французского министра.

17 ноября Зеленский прибыл в Париж с девятым визитом с момента начала украинского конфликта для обсуждения французской военной помощи Киеву. В этот же день он был принят Макроном, вместе с которым подписал декларацию о намерениях, предусматривающую, в частности, поставку 100 самолетов Rafale.