В Вене прошла демонстрация против сокращения мер соцподдержки населения

Десятки протестующих собрались у здания ратуши

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Десятки активистов выступили у здания венской ратуши против сокращения программ социальной поддержки населения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"От угроз увольнений и ликвидации различных услуг до закрытия целых программ - мы наблюдаем сокращение во всем секторе социальных услуг", - отметила активист правозащитной организации S.O.S. Магдалена Эльснегг. Она пояснила, что на 2026 год правительство австрийской столицы запланировало "массивные сокращения бюджета социальной сферы", особенно сильно они затронут сектор по уходу за больными и немощными. В этом году сокращения уже коснулись программ помощи бездомным.

Протестующие развернули транспаранты с лозунгами против сокращения социальных расходов.

В октябре безработица в Австрии достигла максимума со времен пандемии, сообщала Австрийская служба по вопросам рынка труда. На стабильно высоком для этой страны уровне - около 4% - остается и инфляция. Федеральное правительство проводит санацию бюджета из-за экономических проблем.

При этом оппозиция неоднократно отмечала, что в подобных условиях разговоры о возможном вступлении Украины в ЕС "затянут Австрию в бездонный колодец", поскольку расходы на помощь Киеву окажут "массивную нагрузку на бюджет и развалят сельское хозяйство за счет дешевого импорта".