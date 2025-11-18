Двоюродный брат Миндича попал в базу "Миротворца"

Создатели экстремистского сайта называют Леонида Миндича мародером, вором и членом ОПГ

Редакция сайта ТАСС

Киев, Украина © Feel good studio/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Леонид Миндич, который приходится двоюродным братом бизнесмену и совладельцу фирмы "Квартал 95" Тимуру Миндичу, внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта называют его мародером, вором, членом организованной преступной группировки (ОПГ). Ему вменяют в вину "осознанные действия направленные на подрыв обороноспособности" Украины. Подчеркивается, что родственнику Миндича также предъявлены обвинения, но по другому делу - его обвиняют в хищении 12,5 млн гривен (около $297 тыс.) АО "Харьковоблэнерго". В начале июня его взяли под стражу, но в том же месяце за Леонида Миндича внесли залог - ему запрещено покидать Киев и Киевскую область без разрешения.

Отмечается, что помимо украинского гражданства у двоюродного брата "кошелька" Владимира Зеленского есть и паспорт США.

Ранее в базу "Миротворца" попал и сам Тимур Миндич после после прошедших у него обысков. В настоящее время бизнесмен находится за пределами Украины.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств.